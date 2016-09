Este jogo de palavras cruzadas interativo requer JavaScript e um navegador web razoavelmente recente, como o Internet Explorer 5.5 ou posterior, Netscape 7, Mozilla, Firefox ou Safari. Se você tiver desativado scripting página web, por favor, reativá-lo e de atualização a página. Se esta página web é salvo em seu computador, você pode precisar clicar na barra de informações amarela no topo da a página para permitir que o quebra-cabeça para carregar.

Cruzadas Paralímpicas Nº 04 Rumilson Castro Clique em uma palavra no quebra-cabeça para começar a memória exercitar. Solução OK Cancelar Parabéns do Bem Paraná ! Você completou o quebra-cabeça