A 27ª edição do Natal do Bradesco teve sua estreia nessa sexta-feira (1º de dezembro), no Palácio Avenida, no Centro de Curitiba. Com o tema “O Palácio Encantado”, o espetáculo contou a história de alunos de um conservatório de música que, com a ajuda de sua professora, trazem à vida o Sr. Palaciano, o simpático personagem que sofreu um encantamento e se solidificou na forma do Palácio Avenida.Johnsson 1000