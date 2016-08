People S/A Entrevista – Fernando Menezes

Fernando Menezes (foto: Divulgação)

diretor da Schär no Brasil, companhia internacional que conta com escritório em Curitiba, concedeu entrevista exclusiva para a People S/A. Confira aqui alguns destaques:

People S/A – Você vem da área da comunicação para serviço automotivo, como foi trabalhar a Schär de uma forma diferenciada desde a sua chegada no Brasil?

FM – O fato de nunca ter trabalhado na indústria de alimentos foi uma vantagem. Usamos nossa experiência como gestores de grandes empresas para construir um conceito diferenciado de negócio, partindo do preço ideal para o consumidor. Assim, desenvolvemos um modelo sem intermediários, com uma estrutura enxuta, procurando transferir valor ao consumidor final. Apesar do alto grau de complexidade que este modelo demanda, ainda hoje conseguimos seguir nesta mesma receita e atendemos todos os nossos varejistas do País – mais de 3.500 pontos de venda no Brasil – sem distribuidores ou representantes.



People S/A – A Schär chegou no Brasil em 2012. Hoje, quatro anos após o início das operações no Brasil, nota-se o crescimento do mix de produtos da empresa. Como está o mercado sem glúten no Brasil? E o posicionamento da Schär nesse mercado?

FM – Iniciamos a operação com 16 produtos e, hoje, esse número dobrou. A linha Schär tem mais de 100 produtos na Europa, e vamos continuar ampliando a oferta por aqui também. Atualmente, a empresa está presente em mais de 60 países, é líder mundial e local na grande parte destes mercados, assim como no Brasil. Além do celíaco, que representa cerca de 1% a 2% da população e cujo diagnóstico é relativamente simples, existem pessoas com sensibilidade ao glúten. Pesquisas em mercados maduros mostram que este número pode chegar a 15% da população. Olhando para o mercado de intolerâncias em geral, principalmente glúten e lactose, o crescimento é de uma média de 20% ao ano, segundo o instituto de pesquisas Euromonitor. Só para se ter uma ideia, em 2006, 10 anos atrás, esse mercado era praticamente do mesmo tamanho do mercado de produtos orgânicos, e hoje é mais que o dobro.

People S/A – Quais os objetivos da Schär para os próximos anos em termos de Brasil? Qual a estratégia da empresa?

FM – Nossos principais objetivos estão ligados à cobertura geográfica e ajuste de mix. Já fornecemos para 80% das grandes redes de varejo, mas no Brasil as redes regionais são muito importantes. Nosso foco está em ampliar a presença em mercados em que a disponibilidade de produtos ainda não está completa, como no Nordeste.

