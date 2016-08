Taxistas recorrem contra o Uber

Taxistas da União dos Taxistas de Curitiba (UTC) entregaram, ontem, um pedido formal de providências contra o que eles consideram uma concorrência desleal dos motoristas do Uber na Capital. O documento foi entregue à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba.

O grupo foi recebido pelo promotor Maximiliano Deliberador, que pediu aos taxistas mais elementos que comprovem que o Uber atua de maneira ilegal em Curitiba. O MP também já teria pedido explicações à Urbs, responsável pelo transporte na Capital.

As próximas ações da União dos Taxistas de Curitiba, com pedidos semelhantes ao feito ao MP, envolve o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Procon e o Sindicato das Seguradoras.