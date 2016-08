ACP lança nova campanha

Para estimular as vendas diante da recessão econômica que vem afetando o setor varejista, a Associação comercial do Paraná (ACP) investe em uma nova campanha de Natal, seguindo o modelo das duas bem sucedidas ações em dezembro do ano passado e no último Dia das Mães.

O Natal Premiado ACP 2016 abrangerá Curitiba, Região Metropolitana e Litoral e distribuirá 10 caminhões de prêmios, um automóvel zero quilômetro, 10 televisores LED 32’, além de 10tablets para os vendedores.

Palestra — O reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, foi o principal orador do projeto da ACP, “Sobreviver em Tempo de Crise, Inove!”, na noite de ontem, na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial (AECIC).