Voluntários que fazem a diferença

Músicos voluntários que atuam no Hospital Cajuru e na Santa Casa: antes de tudo eles fazem o bem (foto: Foto: Divulgação)

No próximo domingo, dia 28 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Voluntário. Com foco no atendimento humanizado, os voluntários fazem a diferença, principalmente na rotina dos hospitais de Curitiba. Contadores de histórias, músicos, doutores da graça, galerinha do bem, terapeutas do amor e até cãezinhos, por exemplo, integram o grupo de voluntários da área de saúde do Grupo Marista. Atuantes nos hospitais Santa Casa e Cajuru, os 230 voluntários ajudam na recuperação dos enfermos por meio de palavras, gestos e ações que aperfeiçoam o tratamento dos pacientes.

Para a coordenadora do voluntariado do Grupo Marista, Nilza Brenny, o voluntário acaba sendo um agente transformador. “São pessoas que estão nos hospitais para fazerem o bem a alguém, independente de classe social ou fragilidade, é uma doação total”, diz.

Para garantir que os voluntários entendam o que o paciente sente quando está em uma situação de vulnerabilidade durante o período em que se encontra no hospital, os novos voluntários são preparados para sentirem na pele a realidade dos pacientes, através de um treinamento.

“No Sentindo na Pele, o voluntário entende que, antes de tudo, precisa estar bem para fazer o bem e, depois disso, ao ser colocado no lugar do paciente, em cima de uma maca, ele vai entender a necessidade do carinho, da atenção e do cuidado ao ser transportado dentro do hospital”, conta Nilza. No treinamento que é realizado na primeira semana que o voluntário integra o time do hospital, ele receberá os conceitos do voluntariado e a real missão de fazer o bem sem saber a quem.

Os voluntários ainda têm mais uma data a comermorar até o fim do ano. O dia 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário.