O candidato do PT à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Tadeu Veneri, arrecadou R$ 6.304,13 em 24 horas da campanha de financiamento coletivo lançada por ele na internet para a disputa eleitoral. “Ao todo, 28 pessoas já nos financiaram, o que dá mais de uma doação por hora. Em um dia, temos mais doadores individuais do que todas as outras candidaturas”, comemorou o petista. “Estamos felizes, mas há muito pela frente. Financeiramente, outros candidatos ainda nos superam. Entre eles, há quem possa tirar R$ 600 mil do próprio bolso para custear a si mesmo – quantia, aliás, maior do que o patrimônio que declarou ao Tribunal Superior Eleitoral”, comentou Veneri. A meta do candidato é arrecadar R$ 100 mil em doações.

Impugnações

Londrina (Norte do Estado) já teve 296 pedidos de impugnação de candidatos nas eleições deste ano. É um número muito superior ao registrados nas demais cidades que podem ter segundo turno no estado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Maringá teve cinco pedidos de impugnação, mesmo número registrado em Ponta Grossa. Já Curitiba e Cascavel tiveram três pedidos cada. Os pedidos ainda não foram julgados.

Patrulhamento

Acompanhado do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD), o candidato a prefeito do PSD, Ney Leprevost esteve na noite de quarta-feira em visita aos moradores do Tatuquara para apresentar uma das medidas de sua proposta de governo: treinar, equipar e valorizar a Guarda Municipal para que ela passe a ajudar a polícia no patrulhamento dos bairros. “Uma das primeiras medidas da minha gestão será a implantação da unidade de combate ao crack. Também vamos fazer os terminais e ônibus locais seguros, pois é muito difícil para um pai ou uma mãe saber que sua filha foi molestada”, afirmou.

Feira livre

Já o candidato do PROS, Ademar Pereira, aproveitou o dia do feirante para percorrer feiras livres da cidade. E para apresentar o projeto de descentralização dos serviços da prefeitura. Segundo Pereira, a partir dele, os feirantes vão poder realizar serviços, retirar licenças, quitar taxas e fazer sugestões diretamente na regional em que atua, sendo ouvido por profissionais com autonomia para resolver pendências e promover soluções.

Lava Jato

O procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dalagnol, participa na segunda-feira da reunião mensal do Conselho de Administração da Faciap. Ele irá falar aos vice-presidentes da Faciap sobre o trabalho em torno do projeto das 10 Medidas Contra a Corrupção. Além disso, também será lançada a programação do Congresso Empresarial Paranaense, que será realizado no dias 30 de novembro e 01 de dezembro.

Dance, dance

A festa de lançamento da candidatura de Xênia Mello (Psol) à prefeitura de Curitiba será dançante. “Vem revolucionar na pista com a gente!”, convidou a candidata em seu perfil no Facebook. Ela e o candidato a vice da Frente de Esquerda (Psol-PCB), Rodolfo Jaruga, estarão na Sociedade 13 de Maio, no centro de Curitiba, a partir das 19 horas de sábado. O valor arrecadado com a venda de convites ajudará a financiar a campanha, que até agora declarou à Justiça Eleitoral ter recebido R$ 2.980 em doações de pessoas físicas.