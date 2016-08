Fim de semana promete sol e temperatura de primavera

Com o tempo bom, BR-277 deve ficar movimentada (foto: Franklin de Freitas)

O fim de semana deve ser de sol, temperaturas agradáveis e muito movimento nos parques e na estrada. em Curitiba, o tempo durante o fim de semana será de sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 11 e 24 graus amanhã e no domingo. Nas praias, a mesma previsão, com tardes de sol e temperaturas na casa dos 27ºC.

Com a previsão de tempo bom, a Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral, estima que cerca de 60 mil veículos irão circular nos dois sentidos da rodovia entre a nite de hoje a e noite de domingo.

O horário de maior movimento na rodovia deve ser no início da noite de hoje, entre 18 e 22 horas, com volume de tráfego de 800 veículos/hora. Amanhã, a previsão indica que mais de 17 mil veículos devem trafegar pela rodovia rumo ao litoral, sendo que o horário de maior movimento será entre 9 e 10 horas, com o fluxo de mil veículos/hora nesse período.

No domingo, o horário de maior movimento na viagem de volta a Curitiba deve se concentrar entre 15 e 20 horas, com a previsão de tráfego atingindo a marca de 1,7 mil veículos/hora.

Próxima semana — O tempo na Capital começa a mudar já na segunda-feira, quando uma nova frente fria traz chuva para a região e boa parte do interior do Estado. Apenas a faixa de divisa com São Paulo, no Norte Pioneiro não tem aviso de chuva para a próxima semana. A instabilidade prevista, contudo, ainda não derruba as temperaturas no Paraná.