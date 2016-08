No Barigui, a experiência de desafiar a gravidade (foto: Franklin de Freitas)

Para quem ficar em Curitiba neste fim de semana, os shoppings da cidade estão com algumas atrações. No ParkShopping Barigui, são os últimos dias para aproveitar o Super Pulo, que termina no domingo. Adultos e crianças podem se divertir no brinquedo e experimentar saltos de até oito metros de altura, simulando uma rápida queda livre. O brinquedo é permitido para crianças a partir de três anos e adultos de até 90 quilos.

No Shopping Estação, o Exército faz a exposição em comemoração ao Dia do Soldado. Objetos históricos usados na Segunda Guerra Mundial, como capacetes, mochilas e roupas, vestuários usados pelos militares em missões de paz, como as do Haiti e do Canal de Suez e vídeos institucionais são alguns dos itens em exposição.

Natureza — Começa amanhã a Conexão Estação Natureza, exposição interativa que utiliza tecnologia como ferramenta de sensibilização para a importância da biodiversidade brasileira. Gratuita e 100% acessível a pessoas com necessidades especiais, a exposição estará no piso L4 do Shopping Mueller até 10 de setembro. A exposição conta com recursos tecnológicos como cinema 4D, jogos interativos, óculos riftde realidade virtual e telas touch.

No Shopping Curitiba tem a Cozinha do Mickey e Piscina de Bolinhas. A Cozinha do Mickey, para crianças de 4 a 12 anos, oferece atividades que, incentivam a adoção de hábitos mais saudáveis. Com mais de 200 mil bolinhas, o Mundo das Bolinhas, para crianças de 0 a 12 anos, é outra opção para pais e filhos.

Trânsito — O Shopping Total oferece, de 1º a 18 de setembro, a promoção O Trânsito e Eu, com mini-carros que podem ser conduzidos pelas crianças por uma pista especial. O evento será gratuito.