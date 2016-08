Facebook na mira

A galera que gosta de montar perfis fakes (falsos) em redes sociais, é bom colocar as barbas de molho. Veja o caso de Campo Mourão, onde a Justiça autorizou a quebra de sigilo de vários perfis identificados como falsos. A decisão partiu a partir do pedido de um empresário e candidato a prefeito que se revoltou com um grande volume de mensagens ofensivas que vinha recebendo. São pelo menos nove perfis com mensagens que agridem a honra da vítima. Se for comprovada a autoria, este tipo de crime pode render pena de até dois anos de detenção e pagamento de multa.

Reconhecidos

Curitiba tem quatro candidatos já reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. São eles Ademar Pereira (Pros), Rafael Greca (PMN), Requião Filho (PMDB) e Xênia Mello (Psol). Faltam ainda o prefeito Gustavo Fruet (PDT), Ney Leprevost (PSD), Tadeu Veneri (PT), Maria Victoria (PP), Afonso Rangel (PRP).

Foz nenhum

Enquanto o TSE reconhece candidaturas de várias cidades, Foz do Iguaçu ainda não tem nenhum. Estão na fila a espera Chico Brasileiro (PSD), Paulo Mac Donald (PDT), Túlio Bandeira (Pros), Phelipe Mansur (Rede) Dr. Barros (PSC).

Noroeste e Norte

Em Maringá, no Noroeste do Estado, também nenhum dos oito candidatos foi reconhecido pelo TSE. Em Londrina, dos nove candidatos, apenas Paulo Silva (Psol), é o único que consta com registro deferido.

Julgamento

Em Cascavel, os sete candidatos continuam aguardando julgamento. Até o fechamento da coluna, nenhum havia sido reconhecido pelo TSE.

Pesquisas

Oito novas pesquisas estão registradas no site do TSE e poderão ser divulgadas ainda esta semana. Além de Foz do Iguaçu, como a coluna já adiantou, poderá vir a toma o humor dos eleitores das cidades de Tomazina, Maringá, Ponta Grossa, Almirante Tamandaré, Ipiranga, Indianópolis, Palmital e Jacarezinho. Os levantamentos foram contratados em diferentes institutos.

Na telinha ...

... e no rádio. Começa nesta sexta-feira (26), a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Este ano, os programas serão exibidos por 35 dias, portanto, vai até o dia 29 de setembro. Os programas serão em blocos divididos em 10 minutos cada em duas veiculações diárias. No rádio, das 7h as 7h10 e das 12h as 12h10 de segunda a sábado. Na TV, das 13h as 13h10 e das 20h30 as 20h40, também de segunda a sábado. As inserções poderão ser de 30 a 60 segundos, sendo 60% para prefeitos e 40% para vereador.

Telinha II

Nas cidades que poderão ter segundo turno, a propaganda retorna 48 horas após a promulgação do resultado do primeiro turno. Neste caso vai até 29 de outubro. Neste caso, as emissoras divulgarão a propaganda todos os dias da semana em dois períodos diários de 20 minutos.

Bento Munhoz

O historiador Jair Elias dos Santos Júnior e o sociólogo Tiago Valenciano lançam dia 14, na terceira edição da Festa Literária de Maringá (FLIM), o livro “Tribuna”, obra que reúne discursos e conferências proferidos pelo ex-governador Bento Munhoz da Rocha Neto. O nome, dizem os autores, foi escolhido pelo próprio Bento em 1971.