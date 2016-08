Fruet e Greca lideram menções no Twitter

O prefeito Gustavo Fruet (PDT) e o candidato do PMN, Rafael Greca, foram os que tiveram o maior número de menções no Twitter durante o debate da TV Bandeirantes da última segunda-feira. A informação é de novo estudo do projeto e-monitoramento eleitoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ou MEME monitor eleitoral, divulgado ontem.

O grupo analisou 3024 tweets e retweets contendo a palavra #debatebandcuritiba, entre as 19:00 horas de 22/08/2016 até as 00:40 horas de 23/08/2016. Segundo o estudo, dos dados coletados, foram analisadas se outras hashtags também foram utilizadas como complemento à principal, quais tweets foram mais retweetados e mais favoritados.

Fruet foi lembrado tanto por apoiadores quanto por não apoiadores nas postagens. Positivamente foi citado em 258 postagens com a hashtags complementar #segueemfrentegustavo. Já 43 postagens utilizaram a hashtags complementar #forafruet.

O ex-prefeito Rafael Greca também foi um candidato que teve menções positivas através das hashtags #voltacuritiba (26 tweets), #voltagreca33 (25 tweets), #voltagreca (22 tweets).

Despreparo - Os resultados encontrados mostram que os 3024 tweets foram efetuados por um total de 435 usuários. Se forem multiplicados o número de seguidores que estes usuários possuem na rede pelo número de tweets efetuados, segundo o estudo, verifica-se um alcance potencial de cerca de 19 milhões de usuários combinados. Ao analisar os comentários, o estudo aponta que pode-se captar “que os usuários tiveram uma percepção de que o debate teve um nível baixo de discussão, e ao mesmo tempo, que os candidatos estavam despreparados”.