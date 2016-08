O prefeito Gustavo Fruet (PDT) é candidato que mais atrai “curtidas”, “comentários” e reações no Facebook, no início da campanha eleitoral deste ano, mas o deputado estadual licenciado Ney Leprevost (PSD) é o que tem melhores resultados na disputa virtual por votos nesta eleição até aqui. A informação é de estudo elaborado pelo projeto MEME monitor eleitoral da UFPR, que analisou as interações nas páginas dos candidatos a prefeito nessa rede social entre 1º e 12 de agosto. O levantamento analisou o total de “curtidas” e “comentários” e reações (“amei”, “haha”, “triste”, “grr” recebidas pelas postagens dos candidatos no período, e também o número de pessoas que eles atingiram.

Em números absolutos, as postagens da campanha de Fruet tiveram o maior número de interações: 22.792, sendo 18619 “curtidas” e 3109 comentários, mas elas vieram de 6.756 usuários únicos. Ou seja, o prefeito e candiato à reeleição atraiu o maior número de “reações” no Facebook, mas boa parte delas vieram dos mesmos usuários.

Já Leprevost recebeu 17.081 interações no mesmo período, sendo 16135 “curtidas” e 650 comentários, só que elas vieram de 11171 usuários únicos, ou seja, atingiram mais pessoas.

O candidato do PMN e ex-prefeito Rafael Greca vem em seguida, com Greca 11.992 interações, sendo 10016 “curtidas” e 1384 comentários de 4072 usuários.

“Nas interações do engajamento total, Fruet aparece com quase o dobro do que Greca (22.872 a 11.992), mas quando verificamos o total de usuários únicos responsáveis por estas interações, percebemos que a distância é muito menor (6.756 a 4.072)”, explicam os autores do levantamento.