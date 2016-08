Crise econômica “espanta” noivos de Curitiba das igrejas

Luana Scherer, sócia na empresa Juliana Noivas: casamentos estão em baixa, mas há esperança no 2º semestre (foto: Franklin de Freitas)

Quando criança, o sonho de quase toda mulher é encontrar o príncipe encantado, aquele com quem subiria um dia ao altar e declararia votos de amor eterno. Contudo, em tempos de efemeridade difusa, com os divórcios em alta e a crise econômica afetando o bolso alheio, casar-se perante Deus já não é algo “na moda”. E aí, o que vem se tornando cada vez mais comum são os casamentos apenas em cartório (casamento civil).

Segundo dados da Associação dos Notários e Registradores do Paraná (Anoreg-PR) junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil (CNB), entre 2014 e 2015 o número de casamentos no civil registrou leve aumento de 1,68%, passando de 63.511 para 64.576. Além disso, no 1º semestre deste ano foram oficializadas 27.956, uma a mais do que no mesmo período do ano passado e 1.455 a mais do que em 2014.

Em Curitiba, a situação é parecida. Se entre 2014 e 2015 houve uma pequena redução no número de casamentos em cartório, que caíram de 10.792 para 10.332, em 2016 o aumento foi significativo no primeiro semestre, de 9,3%, passando de 4.861 casórios nos seis primeiros meses de 2015 para 5.313 neste ano. Enquanto isso, os casamentos em igreja na Região Metropolitana de Curitiba teve uma queda de 6,89%. Em 2014 foram celebradas 3.323 uniões no religioso, ao passo que no ano passado foram 3.094.

Luana Scherer, sócia-proprietária da empresa Juliana Noivas (Rua Prof. Nivaldo Braga, 857, no Capão da Imbuia), confirma os números. Segundo ela, a crise econômica fez cair a procura das noivas por vestidos e também ocasionou a “migração” de muitos casais que desejavam se casar no religioso, mas acabaram por optar em oficializar a união apenas no civil.

“A gente sentiu, sim (a crise econômica). Diminuiu bastante o número de casamentos. É que o noivo acaba perdendo o emprego, o casal opta por uma cerimônia mais simples, ou casa só no civil. Também não estão fazendo festas”, atesta Luana. “Ainda temos bastante noiva, mas elas querem preço. Não chegam e dizem: ‘vou usar esse que amei’. Perguntam primeiro o preço”, complementa.



Já para os cartórios, a crise econômica, no que tange aos casamentos, não teve reflexos negativos, tanto que o número de casais oficializando a união no civil tem aumentado. Um dos motivos disso é o preço e a facilidade: o casamento sai por R$ 299 e os noivos precisam apenas levar seus documentos (certidão de nascimento atualizada, comprovante de residência, RG e CPF) além de duas testemunhas, tanto para a habilitação quanto para o casório. Se for divorciado ou viúvo, deve também levar os documentos que comprovem a separação/viuvez.

“O pessoal voltou a se mobilizar pelo casamento (no civil). Antes muitas pessoas estavam só na união estável, que tem dado problema na sua dissolução. Com o casamento fica mais fácil, por exemplo, quando há morte de um dos cônjuges, para comprovar data de início, questão previdenciária. Então as pessoas voltaram a procurar o casamento”, aponta o diretor da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR), Arion Cavalheiro.

CASAMENTO CIVIL

PARANÁ

2014: 63.511 (26.501 no 1º semestre)

2015: 64.576 (27.955 no 1º semestre)

2016 (1º semestre): 27.956

CURITIBA

2014: 10.792 (4.904 no 1º semestre)

2015: 10.332 (4.861 no 1º semestre)

2016 (1º semestre): 5.313

CASAMENTO RELIGIOSO

(Curitiba e Região)

2014: 3.323

2015: 3.094