Evento gratuito sobre organização

Amanhã o Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões e idiomas do Brasil, vai promover o evento “Destination Wedding”, voltado profissionais e casais interessados em adquirir conhecimento no setor de organização de casamentos. A atividade contará com palestras sobre o tema e também com uma exposição inédita de fotografias de casamentos produzida pelo fotógrafo Laertes Soares.

Entre os nomes que irão comandar as palestras e mesas redondas estão grandes nomes do segumento, como Mariana Volpi, Diana Parigot de Souza, Nizo Gomide e Anderson Heiddeman. O “Destination Wedding” será realizado no bairro Cabral (Rua Recife, 81) a partir das 10 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail cabral@centroeuropeu.com.br. Mais informações no sitewww.centroeuropeu.com.br ou pelo telefone (41) 3155-6669.