Maio é o mês das noivas. Mas o mês (ou os meses) dos casórios definitivamente não está no primeiro semestre do ano, quando se registra um número aproximadamente 30% menor de casamentos na comparação com o 2º semestre, com grande concentração entre os meses de novembro e dezembro. E a “correria dos casórios” começa já em agosto, com os noivos iniciando os preparativos para a festança no final de ano.

“Maio é só na cultura o mês das noivas. Os principais números são em novembro e dezembro, que são meses de férias, já tem o clima das festas, o pessoal consegue se programar para viajar, recebe o 13º”, aponta Arion Cavalheiro. “Agora em agosto já começamos a trabalhar bastante e a partir de setembro explode a procura. Pelo que conversamos com as noivas, é devido a férias, 13º, e começo do ano também é ruim, muita coisa junto, contas para pagar”, emenda Luana Scherer.