Durante esta semana, programa esteve no Centro

Quem passou pela Praça Rui Barbosa durante esta semana percebeu um movimento diferente com cães e gatos pelo local. Durante três dias, o programa de esterilização gratuita promovido pela Prefeitura de Curitiba realizou as cirurgias de animais previamente cadastrados da Regional Matriz. Hoje, o castramóvel estará no Parque da Barreirinha, atendendo aos moradores dos bairros que fazem parte da Regional Boa Vista e que já realizaram seus cadastros.

No total, 350 animais foram esterilizados. O procedimento é gratuito, coordenado pela Rede de Proteção Animal de Curitiba com liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Pode se inscrever no programa quem participa de programas sociais, como o Bolsa Família, Armazém da Família e programas da Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba.

Até o final do mês de julho, o castramóvel atendeu a 1.954 animais — 1.310 cães e 644 gatos —, de proprietários previamente cadastrados dos bairros das regionais Tatuquara, Cajuru e CIC. Somados aos 7.587 animais castrados em clínicas conveniadas desde 2013, já são 9.541 bichos domésticos esterilizados em Curitiba.