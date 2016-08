(foto: Ana Clara Garmendia)

Eu sempre falo que o maior desafio da moda é a renovação. “Ela é sempre a mesma coisa”, diz uma amiga que quer implantar a moda do “todo mundo nu” para acabar de vez com essa história de look do dia e de termos que sempre pensarmos na próxima roupa que seremos obrigados a usar. Mas é assim mesmo. Uma indústria potente. Um desejo eterno de nos sentirmos bem. Tem gente que não liga. Eu sei. Não é o nosso caso. Vou dividir o meu desejo de comprar novas peças. Coisas que eu realmente preciso para vestir e literalmente não ficar pelada em casa, sem ter como sair no frio ou na meia estação. Preciso de dois casacos básicos e chiques e de uma camisa branca deslumbrante. Bem, coloquei na minha lista de desejos e necessidades absolutas para poder cumprir minha agenda dos próximos meses. Pensei em peças mais largas, para que eu possa combinar com outras mais justas e sempre ter o jeans como acompanhante. Vamos ver? Acompanhe.

Fotos: Ana Clara Garmendia Desejo 1

Pode ser deles, não tem importância. Um trench-coat azul marinho é portável por todos. Se for grande ou maxi, você dá uma amarrada na cintura e vai sempre! Oups! De novo?

Talvez seja a segunda vez que eu posto esse casaco. É que eu me apaixonei mil vezes por ele. Absolutamente o próximo da lista dos necessários para o look ficar redondo e fácil. E para arrematar

Eu preciso de uma linda e exagerada camisa branca! Como essa! Uma peça que não necessita de nenhum acompanhamento. Só um carro na porta, caso esteja muito frio e você queira dar a pinta...

HASHTAGS #CABELOMEDIOCOMFRANJA #LISTRASCOLORIDASEMHOMENAGEMASONIARYKIEL #AMOR

ME SEGUE: E-mail: anaclaragarmendia@me.com Instagram: @anagarmendia Periscope: anagarmendia Snapchat: anagarmendia68

*********************************************