Nação Zumbi e Paralamas do Sucesso, juntos e misturados

Nação Zumbi e Paralamas: unidos, formam uma big band de 13 pessoas (foto: Divulgação)

Dois shows. Um palco. Batidas variadas. É o resumo do novo projeto da Prime, intitulado Meeting & Songs, que chega em sua terceira edição e promove em Curitiba o encontro histórico de grandes nomes da música brasileira. Uma verdadeira fusão musical e sonora que o público terá a oportunidade de assistir em uma única vez. Na sexta, dia 26 de agosto, será a vez dos Os Paralamas do Sucesso e Nação Zumbi dividirem o palco do Teatro Positivo Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) com direito a uma “jam session” ao final do show. Na bagagem, Os Paralamas do Sucesso trazem os clássicos de todas as fases do grupo e também abrem espaço para artistas que os influenciaram enquanto a Nação Zumbi traz seu manguebeat e faz um passeio por toda sua carreira. As apresentações têm início às 21h15.



Em 1996, Paralamas e Nação Zumbi fizeram juntos um tour pela Europa, tendo depois se apresentado algumas vezes pelo Brasil. Pela primeira este show inédito chega à capital paranaense. Nação Zumbi entra primeiro no palco. Serão 50 minutos de show antes dos Paralamas assumirem o microfone.



O encontro dos dois grupos ocorre em seguida e promete. Unidos, formam uma big band de 13 pessoas: o trio do Paralamas, mais o reforço de metais e teclado de seus seis integrantes, e os sete músicos do Nação. Versões das faixas Selvagem, O Beco, A Praieira e Manguetown,devem estar na setlist da apresentação conjunta.



Pelo menos um hit em cada um dos 20 discos e nove DVDs, apresentações emblemáticas no Rock in Rio – como em 1985, shows fora do país, ícone do rock dos anos 80 e 32 anos de história fonográfica. Com todas estas credenciais, Os Paralamas do Sucesso tem lugar de destaque na vitrine da música brasileira.



Já se passaram três décadas desde o lançamento do disco de estreia Cinema Mudo (1983), mas os Paralamas do Sucesso está muito longe de pendurar as chuteiras. Recentemente, a banda lançou a caixa Paralamas do Sucesso 1983 – 2015, uma coleção de 20 CDs com 18 álbuns e mais dois inéditos para a box. O trio fez uma releitura da bem sucedida carreira com o relançamento de todos os discos remasterizados e com embalagens em digifile.



Já a Nação Zumbi de Jorge Du Peixe (voz), Lúcio Maia (guitarra), Dengue (baixo), Pupillo (bateria), Toca Ogan (percussão), Da Lua e Tom Rocha (alfaias) tocam as clássicas Manguetown, Meu maracatu pesa uma tonelada, Blunt of Judah e Hoje, amanhã e depois, entre outras.

SERVIÇO:

O quê: Meeting & Songs - Os Paralamas do Sucesso e Nação Zumbi

Quando: hoje (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do Teatro: 20h15 / Início do show Nação Zumbi: 21h15 e na seqüência Os Paralamas do Sucesso

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$ 98,00 (meia) a R$ 288,00 (inteira), de acordo com o setor.

Informações p/ o público: (41) 3315-0808 / 3317-3283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime