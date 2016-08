Motorocker e Angra na Pedreira

Formado por Marcelus dos Santos nos vocais, Luciano Pico e Thomas Jefferson nas guitarras, Silvio Krüger no baixo e Juan Neto na bateria, o Motorocker segue forte depois de 21 anos e milhares de quilômetros na estrada. Para este show amanhã no Palco da Pedreira Paulo Leminski, marcado para às 19h45, que antecede a apresentação do Angra, a banda vai apresentar sucessos autorais de seus três álbuns, com destaque para o último, Rock Brasil, que carrega a alma do roqueiro brasileiro em seu DNA, com uma mistura explosiva de blues e heavy metal dos anos 80 e 90. Além das canções do repertório próprio, o Motorocker não deixará de interpretar clássicos do AC/DC.



Como prova desse sucesso, o Motorocker já dividiu o palco com bandas como Motörhead, Deep Purple, Glenn Hughes, Nazareth, Suicidal Tendencies, Biohazard, Sepultura, Iron Maiden, Guns‘n‘ Roses, Twisted Sister, entre outros. Após abrirem o show do Kiss em Curitiba, a banda assegurou um lugar no prestigioso festival Rock in Rio, fazendo de 2015 um dos anos de maior sucesso do grupo.



Angra na turnê Holy Land — O show integra a turnê em comemoração aos 20 anos de lançamento do álbum Holy Land, um dos mais emblemáticos do Angra, que mescla música erudita europeia, heavy metal e ritmos afro-brasileiros. Os fãs também poderão conferir os últimos sucessos do CD Secret Garden, de 2014, e músicas clássicas como Carry On, Streets Of Tomorrow.