Uma das duplas sertanejas mais prestigiadas da atualidade, Fernando & Sorocaba desembarcam nesta semana em Curitiba com sua nova turnê. Com realização da Like Entretenimento, hoje, dia 26 de agosto, eles fazem única apresentação no palco da Live Curitiba (R: Itajubá, 143), a partir das 23h59. O show, composto por um repertório autoral repleto de hits, aliado a muita tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais, promete deixar o público bem animado.