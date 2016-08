Os fãs curitibanos da dupla The Carpenters terão a oportunidade de ver um show dedicado aos artistas norte-americanos, responsáveis por inúmeros clássicos dos anos 1970. A cantora Isabella Taviani traz à capital paranaense o show Carpenters Avenue no dia 27 de agosto, no Teatro Guaíra. Os ingressos estão à venda no site www.diskingressos.com.br ou pelo telefone (41) 3315-0808. O repertório que será apresentado conta com releituras de faixas.