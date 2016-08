Versão atualizada das notícias populares (foto: Divulgação)

Amanhã, a trupe de humor brasiliense desembarca em Curitiba com a nova edição do espetáculo Notícias Populares – Edição Extra, em que o público confere clássicos do repertório do grupo, além de duas novas esquetes com direito a participação especial de Rodrigo Fernandes. A única apresentação acontece no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório”.



Há dez anos, o grupo Os Melhores do Mundo ganhou projeção nacional depois de aparecer na TV com o personagem Joseph Klimber e esse vídeo ir parar na internet. Para comemorar a primeira década do episódio que alçou o grupo a um estrondoso sucesso, a trupe brasiliense desembarca em Curitiba no sábado, dia 27 de agosto, com a nova edição do espetáculo Notícias Populares – Edição Extra, no Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. Em forma de telejornal popular, a montagem leva ao palco matérias jornalísticas, em bem-humorada crítica aos meios de comunicação.



O humor do grupo busca inspiração na observação do cotidiano. Notícias Populares – Edição Extra não é diferente e traz para o palco uma série de esquetes — alguns dos mais explosivos do repertório da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo — que transforma em humor qualquer lance do nosso dia-a-dia. Fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber num palco-jornal, que retrata com humor o mundo atual.



A direção, texto, figurinos e cenários são assinados pela própria companhia. Em cena, estão os atores Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Rodrigo Fagundes e Welder Rodrigues. A atriz Adriana Nunes faz participações em vídeo.



SERVIÇO:

O quê: Os melhores do mundo

Quando: Amanhã, às 20 horas

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Quanto: Ingressos: variam de R$ 68,00 (meia-entrada) a R$ 148,00 (inteira), de acordo com o setor.