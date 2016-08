PARK INBEE É A 1ª CAMPEÃ OLÍMPICA DE GOLFE EM 116 ANOS

A sul-coreana Park Inbee, atual número 5 do mundo, se tornou neste sábado (20) a primeira campeã olímpica de golfe desde 1900 ao liderar sobre a líder do ranking, a neozelandesa Lydia Ko, e obter a medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro.

Park, de 28 anos e dona de sete títulos de majors, os quatro principais torneios do tour, assumiu a liderança no segundo dia de disputa e a manteve até o último do torneio, onde jogou cinco abaixo do par, totalizando 268 tacadas (-16).

A segunda colocada, Lydia Ko, finalizou com 273 tacadas (-11). O bronze ficou com a chinesa Shanshan Feng, com 274 (-10).

As brasileiras tiveram sua melhor rodada da semana, mas perderam a chance de vitória já no primeiro dia de disputa. Miriam Nagl terminou com 298 tacadas (+14) na 52ª posição, e Victoria Lovelady somou 300 (+16) e ficou empatada em 53º. “Foi uma experiência inesquecível”, disse Miriam. “Foi uma semana incrível. A torcida foi muito especial”, disse Victoria. Ambas pretendem agora se preparar para a disputa de Tóquio 2020.



ARTE E MÚSICA EMBALAM O 15º ABERTO DA FPCG

A capital paranaense recebe no mês de setembro o 15º Campeonato Aberto de Golfe da FPCG. O evento, que acontece entre os dias 16 e 18 promete ser movimentado. A ideia é unir ao esporte uma programação cultural. Assim como já aconteceu em edições anteriores, a premiação dos melhores golfistas será feita com obras de arte e, durante a competição, apresentações musicais também vão embalar os jogadores.

O torneio será sediado no Clube Curitibano, onde a Yamaha Musical do Brasil vai montar um espaço interativo para expor seus instrumentos de última geração, além de levar um renomado pianista para tocar durante a disputa. Os troféus, obras de arte pintadas com temas relacionados ao esporte, serão confeccionados por pintores da Academia de Arte Pigmento, exclusivamente para o evento.

A disputa, válida para o ranking nacional, mundial e da FPCG, será disputado nas modalidades Stroke Play e Stableford. Com exceção das primeiras categorias (F0 e M0) que jogam 54 buracos, as demais categorias – M2, M3, M4, F2 e F3 – iniciam a disputa no dia 17, jogando 36 buracos.

Com o intuito de proporcionar uma integração entre os participantes, será servido café da manhã em todos os dias de competição. Haverá também o coquetel de encerramento, onde serão entregues prêmios exclusivos aos campeões e vice-campeões, bem como aos três primeiros colocados das demais categorias.

Hole in one – O golfista que conseguir realizar um hole in one no domingo, dia 18, no buraco 14, será premiado com um piano digital – Clavinova CVP-709 PE – oferecido pela Yamaha.

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de setembro às 17h, ou até o preenchimento das vagas, que são limitadas. O valor para as primeiras categorias é de R$300, para as demais R$240 e juvenis R$100. A inscrição só será aceita por meio da ficha de inscrição acompanhada do comprovante de depósito.

O evento conta com os patrocinadores oficiais da FPCG: One Consultoria, Cyrela, Poliservice Serviços, Carrér Agrícola, Harbor Hoteis e Sicredi.



PROJETO GOLF-7

O Golf-7 foi criado exclusivamente para a prática de pessoas com necessidades especiais. O projeto, que completa 11 anos em 2016 e já entrou para a vida de milhares crianças e transformou-se em uma ferramenta de sociabilização.

A modalidade foi criada pela professora de educação física Fátima Alves da Cruz, que enxergou nas características do golfe um caminho para o desenvolvimento de seus alunos. Com o apoio do Vice-Presidente da FPCG Sakae Tamura que abraçou a causa, ela pôde se aprofundar nas regras do esporte e o adaptar para que crianças e jovens com Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) praticassem um esporte que exigia habilidades que elas pareciam não ter.

O golfe desenvolve nos alunos noções de concentração, disciplina, foco, respeito e coordenação entre muitas outras.

A disputa tanto dentro das escolas quanto nos torneios, é sempre comandada por um profissional de educação física. E alguns alunos são selecionados por seus treinadores para participar de campeonatos de nível estadual, como o Parajaps – o maior deles – que é organizado pela Secretária de Esporte do Estado.

Atualmente são mais de 200 escolas especiais que participam do projeto que a partir do segundo semestre de 2016 contará com o apoio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo visando o crescimento do projeto com a construção de novos campos especiais bem como a elaboração de quatro grandes eventos.