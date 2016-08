Em jogo cheio de polêmicas, Coritiba perde para o Vitória

Coritiba e Vitória na Fonte Neva (foto: Futura Press/Romildo de Jesus)

O Coritiba perdeu por 2 a 1 para o Vitória, nessa quinta-feira (dia 25) à noite, na partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Os clubes brasileiros entram direto nessa segunda fase. A partida de volta, no Couto Pereira, será no dia 31 (quarta-feira) às 17 horas. O gol fora de casa é critério de desempate. Com isso, uma vitória por 1 a 0 em Curitiba garante a vaga ao Coxa.

Quem passar, pega na próxima fase o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Belgrano-ARG.

O jogo dessa quinta-feira teve, pelo menos, três lances polêmicos com a arbitragem. Aos 5 minutos, Kleber caiu na área ao dividir com o goleiro e pediu pênalti. Pelo replay, fica a impressão que o atacante se jogou antes de ser tocado. O árbitro nada marcou. O Vitória reclamou de impedimento no gol do Coxa. Pelo replay, a impressão é de gol legal, sem irregularidade. Aos 18 do 2º, outro lance polêmico. O árbitro marcou pênalti de Wilson em Cárdenas. No replay, a impressão é que o jogador se jogou antes de ser tocado.

NOVO TÉCNICO

Esse foi o quarto jogo do Coritiba com o técnico Paulo Cesar Carpegiani, que soma agora duas vitórias, um empate e uma derrota.

ESCALAÇÕES

O Coritiba não tinha Kazim, Alan Santos, Carlinhos e Emerson Conceição, lesionados. Recém-recuperados, González e Ruy não viajaram para Salvador. Carpegiani usou força máxima. A novidade era Evandro no meio-campo e Juan na lateral-esquerda. O esquema era o 4-2-3-1. A linha de três tinha Evandro (direita), Veiga (centro) e Berola (esquerda). O Vitória também veio com força máxima, sem poupar titulares, e usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O começo do Coritiba foi arrasador, marcando avançado e atacando em bloco, com laterais e volantes avançando bastante. Foram cinco boas jogadas nos primeiros 20 minutos, mas cinco fracas finalizações. Aos 21, Evandro cortou um chute de Marinho com o braço. Pênalti, mas Kieza chutou na trave. O Vitória corrigiu a marcação e passou a atacar mais. O jogo ficou equilibrado. Aos 44, o gol do Coxa. Dodô cruzou rasteiro e Evandro chutou no canto.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba recuou no segundo tempo e passou a levar algum perigo nos contra-ataques. O Vitória tinha maior controle do jogo, mas construiu poucas jogadas ofensivas. O time baiano fez dois gols aproveitando falhas grosseiras dos zagueiros. Aos 20, Juninho falhou feio na linha de impedimento e Cárdenas entrou livre. Ele cavou o pênalti e Diego Renan converteu a cobrança. Aos 24, Luccas Claro tropeçou na bola na pequena área, após cruzamento, e Kieza aproveitou, virando o placar para 2 a 1.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 23, Carpegiani tirou Evandro e colocou o volante Amaral. Aos 27, trocou o volante Edinho pelo meia-atacante Iago. Aos 34, saiu Neto Berola e entrou o meia Bernardo.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 48% de posse de bola, 8 finalizações (3 certas), 3 escanteios e 73% de precisão nos passes. O Vitória somou 13 finalizações (7 certas), 8 escanteios e 76% nos passes.

VITÓRIA 2 x 1 CORITIBA

Vitória: Fernando Miguel, Diogo Mateus (Euller), Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (Serginho), Cárdenas, Vander (Ramallo) e Marinho; Kieza. Técnico: Vagner Mancini

Coritiba: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Juan; Edinho (Iago), João Paulo, Evandro (Amaral), Raphael Veiga e Neto Berola (Bernardo); Kleber. Técnico: Carpegiani

Gols: Evandro (44-1º), Diego Renan (20-2º), Kieza (24-2º),

Cartões amarelos: Victor Ramos, Marcelo (V). Evandro (C).

Árbitro: José Argote (VEN)

Público: 3.537 pagantes (3.549 total)

Renda: R$ 25.863,50

Local: Fonte Nova, em Salvador

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – O goleiro sai jogando errado. Raphael Veiga fica de frente para o gol, mas chuta para fora.

5 – Kleber recebe nas costas da defesa, entra na área, cai ao dividir com o goleiro e pede pênalti.

11 – Neto Berola passa por dois, invade a área e chuta cruzado, para fora.

13 – Raphael Veiga enfia para Kleber, que recebe na área e chuta. O goleiro salva com os pés.

17 – Kleber cruza da direita. Neto Berola mergulha e cabeceia perto, ao lado.

21 – Falta na esquerda. Marinho cobra. A bola bate na mão de Evandro. Pênalti. Kieza chuta na trave.

23 – Evandro recebe na área e chuta. O goleiro rebate.

28 – Kieza faz o pivô e coloca Marcelo na cara do gol. Ele chuta e Wilson tira para escanteio.

43 – Gol do Coritiba. Dodô cruza à meia altura. Evandro chuta de primeira.

Segundo tempo

3 – Marinho passa por Juninho e chuta de fora da área. A bola passa perto.

14 – Marinho chuta de longe. Wilson segura no centro do gol.

15 – Raphael Viega chuta de fora da área. O goleiro segura.

18 – Juninho falha na linha de impedimento. Cárdenas entra livre e cai ao dividir com Wilson. Pênalti.

20 – Gol do Vitória. Diego Renan bate o pênalti no canto. Wilson não alcança.

24 – Gol do Vitória. Diego Renan cruza da direita. Luccas Claro se atrapalha na pequena área e Kieza aproveita.

36 – Contra-ataque. Marinho recebe na meia-lua e chuta para longe.

40 – Kleber faz o pivô e rola para Bernardo, que chuta de fora da área. A bola vai ao lado.