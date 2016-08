ATUAÇÕES: Zagueiros afundaram o Coritiba em Salvador

Juan: ele jogou na lateral contra o Vitória (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba começou o jogo contra o Vitória, nessa quinta-feira (dia 25), de forma arrasadora. Com bons passes, dribles e movimentação, o time teve a chance de fazer quatro gols, mas desperdiçou. O Vitória começou a reagir a partir dos 25 minutos. Mesmo assim, o time paranaense continuou com uma atuação equilibrada no aspecto tático. No segundo tempo, os erros individuais dos jogadores do Coxa afundaram o time. Veja as notas para os jogadores:



Wilson (6,5)

Fez cinco defesas – uma difícil. Razoável na reposição de bola.

Dodô (6,5)

Fez o cruzamento para o gol. Fora isso, razoável na defesa e no apoio.

Luccas Claro (4,5)

Cometeu erro grosseiro no 2º gol do Vitória. Outros errinhos.

Juninho (4,5)

Falhou feio no 1º gol (linha de impedimento). Errou em outros lances.

Juan (5,0)

Fraco na marcação. Irregular na bola parada. Razoável no apoio.

Edinho (5,0)

Errou passes fáceis. Ajudou pouco na marcação. Quase inútil.

Iago (sem nota)

Entrou aos 27-2º. Jogou pouco tempo.

João Paulo (5,5)

Participou da armação, mas sem grande destaque. Irregular na marcação.

Raphael Veiga (5,5)

Mostrou qualidade em alguns lances, mas errou bastante.

Neto Berola (5,5)

Vários bons dribles, mas muitos erros na hora de definir o lance.

Bernardo (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo.

Evandro (5,5)

Cometeu um pênalti infantil. Fez um gol. Fora isso, quase nada.

Amaral (5,0)

Entrou aos 23-2º. Pouco marcou e quase não armou.

Kleber (6,0)

Começou a jogada do gol e criou boas jogadas. Perdeu um gol.