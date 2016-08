Acidente entre carretas e micro-ônibus deixa três mortos em Minas

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo duas carretas e um micro-ônibus deixou três pessoas mortas e ao menos seis feridas na rodovia BR-040, em Itabirito (64 km de Belo Horizonte), na madrugada desta sexta-feira (26). As duas carretas bateram de frente próximo ao km 573 da rodovia, por volta das 2h. Com o impacto da batida, um dos veículos pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. As outras vítimas também morreram no local. O motorista de um micro-ônibus que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e bateu nas carretas. Ao menos seis passageiros do veículo ficaram feridos, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Por volta das 6h, parte da rodovia continuava interditada para o trabalho de perícia.