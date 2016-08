Caminhão (foto: Divulgação/PRF)

A BR- 376, no km 667, em Guaratuba, está cominterdição total da pista sentido sul desde as 6h20 desta sexta (26), sem previsão de liberação. Houve um tombamento de uma carreta bitrem carregada com cimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há uma morte confirmada. Pista interditada na Unidade Operacional Alto da Serra da PRF (quilômetro 661).

Havia três ocupantes no caminhão: um morreu, outro teve lesões graves e um terceiro, lesões leves. Nos outros dois carros envolvidos ninguém se feriu.

A fila chega a 10 quilômetros

