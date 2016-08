Paraná cai quatro posições no ranking de mortes por arma de fogo

A posição do Paraná no ranking de homicídios por arma de fogo no Paraná caiu de 2000 para 2014. o estado saiu do 14º lugar e foi para 18º. É o que mostra o Mapa da Violência 2016, divulgado na quinta-feira (25).

A pesar da queda no ranking geral, o estado registrou aumento no número de homicídios, em relação aos demais estados. O número de mortes em 2014 quase iguala ao número registrado em 2004, que era 19,1 a cada 100 mil habitantes. Após este ano, o número chegou a subir para 25,2, em 2010. E a menor taxa foi em 2013, com 18,5.

Somente no ano de 2014, 2.073 mortes por arma de fogo foram registradas no Paraná. Deste total, 1.933 eram homens e 139 mulheres. E de acordo com o estudo, a maioria das vítimas era branca, na faixa etária de 15 a 29 anos.

Embora a maioria de homicídios por arma de fogo tenha vitimado pessoas brancas no Paraná, o número de pessoas negras mortas por armas de fogo no Brasil é 2,6 vezes maior que o de brancos.

Entre 2003 e 2014, houve queda de 27% nas taxas de mortalidade de brancos por esta causa, e aumento de 9,9% nas mortes de negros.

Nota da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp) informou que os dados oficiais da pasta "seguem a mesma tendência do estudo divulgado, demonstrando que, nos últimos anos, o Paraná vem registrando redução no índice de homicídios dolosos" A secretaria também informou que mantém um "monitoramento qualificado e constante" dos índices criminais.

O Mapa da Violência 2016 foi coordenado pelo professor e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, diretor de pesquisa do Instituto Sangari e coordenador da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO).

O estudo focaliza a evolução dos homicídios por armas de fogo no Brasil no período de 1980 a 2014. Também é estudada a incidência de fatores como o sexo, a raça/cor e as idades das vítimas dessa mortalidade. Conforme o Mapa da Violência 2016, o Brasil registrou 57 mil homicídios em 2014, de acordo com o estudo. O dado corresponde a 6,5 assassinatos por hora.

Alagoas lidera o índice de homicídios por arma de fogo. O estado estava em 9º lugar em 2000 e ocupa a primeira posição em 2014, Já Santa Catarina é o estado com menos homicídios. Estava em 25º lugar em 2000 e, agora, é o 27º estado no ranking.