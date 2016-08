Destaques da programação (de 27 de agosto a 2 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 27 HBO, 22h. TERREMOTO: A FALHA DE SAN ANDREAS Título original: San Andreas Produção: EUA, 2015 Direção: Brad Peyton Elenco: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, Paul Giamatti, Art Parkinson Ray Gaines é um piloto de resgate cuja vida pessoal não vai muito bem. Quando a falha de San Andreas em São Francisco ameaça provocar uma catástrofe, Ray deverá buscar um jeito de resgatar sua filha do caos. - DOMINGO, 28 Telecine Pipoca, 20h. UM SUBURBANO SORTUDO Produção: Brasil, 2015 Direção: Marcelo Antunez, Roberto Santucci Elenco: Rodrigo SantAnna, Carol Castro, Cláudia Alencar A vida do humilde Denílson muda quando ele descobre ser herdeiro de um milionário. Agora ele vai frequentar a alta sociedade e mostrar a eles como um verdadeiro suburbano se diverte. Enquanto isso, outros membros da família do ricaço tentam evitar que ele coloque a mão em toda a herança. - SEGUNDA, 29 Max UP, 22h40. QUERO MATAR MEU CHEFE 2 Título original: Horrible Bosses 2 Produção: EUA, 2014 Direção: Sean Anders Elenco: Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Chris Pine, Christoph Waltz, Jonathan Banks, Kelly Stables, Jerry Lambert Nick, Kurt e Dale decidiram se transformar em seus próprios chefes e criaram uma empresa com o apoio de um grande investidor. Mas o astuto empresário os enganou e agora o trio planeja sequestrar o filho dele para recuperar o dinheiro. - TERÇA, 30 Canal Brasil, 22h. A SUPREMA FELICIDADE Produção: Brasil, 2010 Direção: Arnaldo Jabor Elenco: Jayme Matarazzo, Marco Nanini, Dan Stulbach, João Miguel O filme acompanha as diferentes fases na vida de Paulinho, desde sua relação com os pais e a admiração por seu avô, Noel, chegando aos grandes amores, primeiros cigarros, bebidas e mulheres. - QUARTA, 31 TCM, 22h. SERPICO Título original: Serpico Produção: EUA, 1973 Direção: Sidney Lumet Elenco: Al Pacino, Cornelia Sharpe, Jack Kehoe, Tony Roberts, Barbara Eda-Young No início dos anos 70, Frank Serpico é um policial novato de Nova York que se recusa a entrar no esquema de corrupção aderido por seus colegas. Apesar de marginalizado por todos a sua volta, Serpico mantém-se firme em suas convicções. Até que, não suportando mais a pressão, decide apelar para os seus superiores. No entanto, logo descobre que suas acusações estão sendo ignoradas e opta por uma atitude extremamente arriscada: quebra o silêncio e faz públicas todas as suas denúncias. Mas não demora muito para perceber que sua luta solitária somente porá em risco sua própria vida. - QUINTA, 1 Cinemax, 23h20. PERFUME - A HISTÓRIA DE UM ASSASSINO Título original: Perfume: The Story of a Murderer Produção: França, Espanha, Alemanha / 2006 Direção: Tom Tykwer Elenco: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman Paris, século 18. Grenouille nasce com um olfato desenvolvido além do comum. A duras penas, se torna o melhor criador de perfumes do mundo. Mas sua obsessão pela perfeição o levará por um caminho obscuro. - SEXTA, 2 Telecine Premium, 22h. ENSINA-ME O AMOR Título original: How To Make Love Like An Englishman Produção: EUA, Reino Unido / 2014 Direção: Tom Vaughan Elenco: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba Richard é professor de poesia em Cambridge e um mulherengo nato. Ele se envolve com Katie, uma aluna americana, e a engravida. Richard abandona a universidade e a vida desregrada, se casa e se muda para os Estados Unidos. O que ele não esperava é que o casamento fosse durar tão pouco.