Destaques da programação (de 27 de agosto a 2 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 27 Record, 15h15. PONTE PARA TERABÍTIA Título original: Bridge To Terabítia Produção: EUA, 2007 Direção: Gabor Csupo Elenco: Josh Huctcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison e Kate Butler. Jess Aarons (Josh Hutcherson) sente-se um estranho na escola e até mesmo em sua família. Durante todo o verão ele treinou para ser o garoto mais rápido da escola, mas seus planos são ameaçados por Leslie Burke (AnnaSophia Robb), que vence uma corrida que deveria ser apenas para garotos. Logo Jess e Leslie tornam-se grandes amigos e, juntos, criam o reino secreto de Terabítia, um lugar mágico onde apenas é possível chegar se pendurando em uma velha corda, que fica sobre um riacho perto de suas casas. Lá eles lutam contra Dark Master (Matt Gibbons) e suas criaturas, além de conspirar contra as brincadeiras de mau gosto que são feitas na escola. - DOMINGO, 28 Globo, 13h57. DEPOIS DA TERRA Título original: After Earth Produção: EUA, 2013 Direção: M. Night Shyamalan Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith Há 1000 anos, um cataclismo tornou a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime, morando em naves espaciais. Depois de uma missão, o general Cypher Raige retorna à sua família e ao filho de treze anos de idade. Mas, pouco tempo após seu retorno, uma chuva de asteroides faz com que a nave onde moram caia na Terra. Com o pai correndo risco de morte, o jovem adolescente deverá aprender sozinho a domar este planeta, encontrando água, comida e cuidando de seu pai. - SEGUNDA, 29 Globo, 23h11. SÉTIMO Título original: Septimo Produção: Argentina, Espanha / 2013 Direção: Patxi Amezcua Elenco: Guillermo Arengo, Ricardo Darín, Abel Dolz Doval, Charo Dolz Doval, Belen Rueda, Osvaldo Santoro Todos os dias, Sebastián e seus dois filhos, Luna e Luca fazem a mesma brincadeira. Eles apostam quem vai do sétimo andar ao térreo de forma mais rápida: o pai, no elevador, ou as crianças, de escada. Sebastián sempre ganha o jogo, mas quando, um dia, seus filhos desaparecem durante a "corrida", sem deixar pistas, ele não vai medir esforços para recuperá-los. - TERÇA, 30 SBT, 23h15. JET LI - CONTRA O TEMPO Título original: Cradle 2: The Grave Produção: EUA, 2003 Direção: Andrzej Bartkowiak Elenco: Jet Li, Dmx, Anthony Anderson, Kelly Hu O último golpe de Tony Fait rendeu-lhe milhões em diamantes negros, mas logo foram roubados. Agora, o violento antigo dono das pedras preciosas, sequestra sua filha e pede os diamantes negros como resgate. Sem saída, Fait se vê obrigado a fazer uma aliança com Su, um agente da inteligência tailandesa, para roubar, novamente, os diamantes negros. - QUARTA, 31 Globo, 14h51. FLASHDANCE, EM RITMO DE EMBALO Título original: Flashdance Produção: EUA, 1983 Direção: Adrian Lyne Elenco: Belinda Bauer, Jennifer Beals, Kyle T Heffner, Sunny Johnson, Michael Nouri, Lilia Skala Alex é uma jovem com muita garra, talento e não mede esforços para realizar o seu sonho de ser bailarina. Durante o dia, ela trabalha como soldadora em uma fábrica e, à noite, solta seu corpo no ritmo alucinante das discotecas. - QUINTA, 1 Globo, 14h35. AMOR POR ACIDENTE Título original: Mrs. Winterbourne Produção: EUA, 1996 Direção: Richard Benjamin Elenco: Shirley Maclaine, Ricki Lake, Brendan Fraser, Miguel Sandoval, Cathryn De Prume, Peter Gerety Jovem e grávida, Connie Doyle embarca acidentalmente num trem. Lá conhece Patricia Winterbourne, também grávida, e seu marido, Hugh. Após um acidente, Connie acorda no hospital identificada como Patricia. Acolhida por engano pela milionária família de Hugh, ela aproveita a nova vida. - SEXTA, 2 SBT, 23h15. ARTHUR, O MILIONÁRIO IRRESISTÍVEL Título original: Arthur Produção: EUA, 2011 Direção: Jason Winer Elenco: Russell Brand, Helen Mirren, Greta Gerwig, Jennifer Garner O bilionário e mimado Arthur Bach sempre levou uma vida de irresponsabilidades, mas, em contrapartida, sempre contou com a assessoria e o bom senso de Hobson, sua babá. Agora Arthur tem que tomar a única decisão da sua vida: escolher entre um casamento arranjado, que garantirá seu luxuoso estilo de vida, ou ficar com Naomi, a única mulher que acredita ter amado, e abrir mão de toda sua fortuna.