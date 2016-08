Inflação em São Paulo cai na terceira prévia do mês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), medido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) na cidade de São Paulo, recuou 0,03% na terceira prévia de agosto. Na última apuração, a taxa tinha apresentado alta de 0,05% ante aumento de 0,24% na primeira prévia do mês. As informações são da Agência Brasil. Três dos sete grupos pesquisados apresentaram recuos, com destaque para habitação (de -0,37% para -0,53%), vestuário (de -0,67% para -0,35%) e transportes (de -0,08% para -0,07%). Além dessas reduções, houve desaceleração em três classes de despesas: despesas pessoais (de 0,41% para 0,12%) ; educação (de 0,54% para 0,06%) e saúde (de 1,81% para 1,21%. Já no grupo alimentação, os preços subiram em média 0,31%, ante alta de 0,17%.