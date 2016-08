Diretor da campanha de Trump é acusado de ameaçar mulher, diz 'NYT'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-executivo da campanha do republicano Donald Trump à Casa Branca, Stephen Bannon, foi acusado de violência doméstica e de ter ameaçado sua então mulher há 20 anos caso ela prestasse depoimento na investigação criminal. O jornal "The New York Times" obteve um boletim de ocorrência policial e registros judiciais sobre o caso, que foi revelado nesta quinta-feira (25) pelo "New York Post". Bannon, que é presidente licenciado do site conservador "Breitbart News", começou a atuar na chefia da campanha de Trump na semana passada, após a saída de Paul Manafort. As acusações se referem ao fim de seu casamento turbulento com Mary Louise Piccard, que afirma ter sido atacada por Bannon na residência do casal, em Santa Mônica (Califórnia). Em fevereiro de 1996, ele foi acusado de violência doméstica, lesão corporal e de tentar dissuadir uma vítima de reportar um crime. O caso foi arquivado, porém, quando Mary Louise não apareceu para depor. Ela depois alegou que Bannon a fez sair da cidade para evitar dar o depoimento. Segundo ela, Bannon disse que "se eu fosse depor ele e seu advogado iriam se assegurar que eu seria a culpada". Ela diz ainda que o advogado do ex-marido a "ameaçou", dizendo que, se Bannon fosse para a cadeia, ela "não teria nenhum dinheiro para sustentar as crianças". Mary Louise afirma que ela concordou, viajou com as duas filhas que tem com Bannon e só voltou quando o advogado dele permitiu. Procurado pelo "New York Times", Bannon recusou convite para uma entrevista. Sua porta-voz, Alexandra Preate, não respondeu se a descrição da ex-mulher sobre o ataque e as ameaças eram reais. Afirmou apenas que Bannon tem "uma grande relação" com sua ex-mulher e suas filhas. O advogado de Bannon, Steven Mandell, disse em uma entrevista que ligou para Mary Louise quando ela estava viajando apenas para informar que o caso havia sido arquivado. Ele nega tê-la ameaçado. "É possível que Bannon tenha dito isso pra ela, mas eu não." Mary Louise Piccard, hoje divorciada de Bannon, não respondeu às mensagens da reportagem do "New York Times". Ex-Goldman Sachs, Bannon abriu uma firma de investimentos e com ela comprou participação nos direitos do seriado de comédia "Seinfeld". O lucro com a série ajudou a financiar um documentário de 2011 sobre a ex-candidata a vice-presidente Sarah Palin, estrela do movimento ultraconservador Tea Party.