Assalto à farmácia acaba com um morto no Sítio Cercado

​Um assalto a uma farmácia terminou de forma trágica na noite de quinta-feira (25), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

Segundo o que foi apurado, três assaltantes invadiram uma farmácia e levaram cerca de R$ 200. A farmácia fica no cruzamento da Rua Pioneiros com a Cafeara, a cerca de 1 quadra do 10°Distrito policial. Os bandidos renderam clientes e funcionários. Os suspeitos já haviam recolhido todo o dinheiro do caixa e estavam saindo do estabelecimento quando o balconista Eduardo de Souza, de 23 anos, tentou correr atrás deles e levou um tiro no rosto o que resultou em sua morte.

O corpo de Eduardo foi recolhido ao Instituto médico legal de Curitiba.

