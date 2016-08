Inter confirma chegada de Gabriel a Milão para fechar contrato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Internazionale confirmou nesta sexta-feira (26) que o atacante Gabriel, do Santos, já está em Milão para assinar contrato com o clube. A equipe italiana inclusive postou um vídeo do desembarque do jogador em Milão em sua conta no Twitter. Ele viajou para a Itália na noite de quinta-feira (25). Medalha de ouro com a seleção olímpica na Rio-2016, o atacante foi convocado pelo técnico Tite para os jogos da seleção principal contra o Equador e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo-2018. Além do atacante santista, o time confirmou também a contratação do meio-campista português João Mario, do Sporting.