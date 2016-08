Marina Silva declara apoio a Requião Filho em Curitiba

A ex-senadora Marina Silva participou na noite desta quinta-feira (25) do lançamento oficial da candidatura de Requião Filho (PMDB) à prefeitura de Curitiba. Líder da Rede Sustentabilidade, que fez uma coligação com o PMDB em Curitiba, Marina vem costurando alianças pelo país já pensando na eleição presidencial de 2018. O vice de Requião Filho, o ex-vereador Jorge Bernardi, deixou o PDT para se filiar ao partido de Marina. Na manhã desta sexta-feira (26), a ex-presidenciável deu uma coletiva.

Marina elogiou a aliança com o PMDB do Paraná e a atuação do senador Roberto Requião, pai do candidato a prefeito. ”Já fiz tantas coisas com o Requião, mas nunca tínhamos ficado no mesmo palanque”, disse. “Quando eu era senadora, a primeira senadora líder de seringueiros eleita, apresentei alguns projetos e lembro que dentro do PMDB só havia duas pessoas com as quais eu sempre podia contar com o respeito: o Pedro Simon e o Roberto Requião”.

Ela lembrou a tentativa de Requião de banir os transgênicos do Paraná quando foi governador do estado. “Um dos critérios da Rede para fazer aliança é a trajetória, a história, o testemunho de vida. Na hora de ganhar a eleição, todo mundo diz muita coisa. Difícil era quando estava abrindo para os transgênicos”. Marina disse que a “civilização vem passando por uma crise” e que é preciso apoiar candidatos jovens. “Eles têm o legado da democracia que muita gente aqui ajudou a restaurar”.

