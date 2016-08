Prefeitura de Curitiba faz auditoria sobre prisão de candidato a vereador

A Secretaria Municipal da Defesa Social determinou nesta sexta-feira (26) a abertura de procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da detenção do candidato a vereador Renato Almeida Freitas Junior por guardas municipais, na última quinta-feira (25).

O Sindicato da Guarda Municipal de Curitiba e a Comissão de Direitos Humanos da OAB serão convidados a acompanhar o trabalho da comissão encarregada da apuração, que ouvirá todos os envolvidos.

Ele foi preso na tarde desta quinta-feira (25), no Centro de Curitiba. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o candidato ouvia música alta em frente à Casa de Leitura da Rua do Rosário e teria desacatado guardas municipais após pedido para que baixasse o volume do som. O advogado nega que tenha desobedecido as ordens dos guardas e afirmou nas redes sociais que foi espancado após autorizar buscas no carro dele.

