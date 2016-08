A confusão envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), e parlamentares petistas faz o ministro do Supremo e presidente da sessão final do impeachment, Ricardo Lewandowski, antecipar o almoço. O intervalo estava marcado originalmente para 13h, mas a sessão foi suspensa por volta das 11 horas.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), protagonizou uma nova confusão no plenário. O duelo verbal ocorreu depois que o peemedebista pediu a palavra para reclamar da postura de Gleisi Hoffman (PT-PR). "Ontem, a senadora Gleisi disse para todo país que o Senado não tem moral para julgar a presidente da República. Como a senadora pode fazer uma coisa dessa...", reclamou. A



Depois de um duelo verbal entre os senadores Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Lindbergh Farias (PT-RJ), o ministro Ricardo Lewandowski solicitou a interrupção da sessão por cinco minutos. Os trabalhos já foram retomados. Visivelmente irritado, Lewandowski alertou que não hesitará em usar o seu "poder de polícia para exigir respeito mútuo e recíproco" entre os parlamentares. A confusão ocorreu depois que, em discurso, Lindbergh reclamou da fala de Caiado. "Esse senador que me antecedeu é um desqualificado. O que ele fez com a senadora Gleisi... Ele disse que ela está aliciando testemunhas", declarou o petista. O debate ainda gira em torno da qualificação de testemunhas.

Após confusão, Lewandowski desliga microfones e alerta: "Vou usar meu poder de polícia para exigir respeito"

Após uma confusão envolvendo os senadores rivais Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Lindbergh Farias (PT-RJ), o ministro do Supremo e presidente da sessão final do processo de impeachment, Ricardo Lewandowski, pede para que os microfones sejam cortados. Depois de Lindbergh afirmar que o colega é "desqualificado", Lewandowski alerta: "Vou usar meu poder de polícia para exigir respeito mútuo e recíproco".