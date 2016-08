Diego está pronto para jogar 90 minutos pelo Flamengo

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Diego surpreendeu a comissão técnica ao atuar por 80 minutos na estreia pelo Flamengo (vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio). O camisa 35 vinha de longo período de inatividade, mas suportou bem o mínimo esperado e está pronto para jogar 90 minutos já neste domingo (28), contra a Chapecoense, às 16h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo Brasileiro. Ele só deixará a partida se sentir um desgaste considerável, o que inicialmente está descartado pela comissão técnica por conta do clima e da preparação realizada. A forma como o meia se apresentou na estreia e a rápida recuperação física animaram o departamento de futebol. Ele não atuou contra o Figueirense pela Copa Sul-Americana por precaução e intensificou o trabalho para alcançar a forma ideal o quanto antes. Diego precisa jogar. É fundamental estar em campo para readquirir o ritmo de competição, o que ele perdeu nos três meses parado. A expectativa é a de que o camisa 35 alcance 100% das formas física e técnica em um prazo de duas semanas. Neste período, o Flamengo disputará quatro jogos. "Temos cuidado com os atletas que ficaram muito tempo parados. É complicado não jogar por um bom tempo. Acreditamos que precisamos trabalhar e recuperar fisicamente alguns jogadores importantes", afirmou o técnico Zé Ricardo ao explicar a opção de poupar alguns nomes na Copa Sul-Americana. A tendência é a de que o Flamengo enfrente a Chapecoense com a seguinte escalação: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Guerrero (Leandro Damião).