No 1º turno, Corinthians usou sequência que está por vir para assumir ponta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro turno, o Corinthians usou a sequência de jogos que está por vir no Brasileiro para assumir a liderança do campeonato. Contra Ponte Preta, Sport, Santos e Coritiba o time paulista teve desempenho de campeão e assumiu a primeira colocação. Foram oito gols feitos e apenas um sofrido. A sequência só foi quebrada no clássico contra o Palmeiras, na sétima rodada. Na ocasião, os alviverdes venceram por 1 a 0 e derrubaram o arquirrival para a quarta colocação. Há, no entanto, diversas mudanças. A começar por Tite, que ainda não tinha sido convidado para assumir a seleção brasileira. Além dele, o time mudou razoavelmente em apenas três meses. Com Tite, o titular era Walter. Hoje, com Cristóvão, o escolhido é Cássio. Felipe, Bruno Henrique e Luciano, que foram negociados com o futebol do exterior, também fizeram parte da sequência de invencibilidade. Outra diferença, é que, nesta sequência, o Corinthians foi mandante em três ocasiões. Agora, será o oposto, a começar pelo jogo contra a Ponte Preta em Campinas. Depois, recebe o Sport em Itaquera e precisará viajar para encarar o Santos, na Vila Belmiro, e o Coritiba, no Couto Pereira. Com 37 pontos, os corintianos estão a três pontos do líder Palmeiras e, mesmo assim, sofrem pressão. Cristóvão Borges já usou até as entrevistas que dá para avisar que a cobrança está acima do que deveria.