Haddad chama adversários de 'comentaristas de governo'

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT-SP), afirmou, nesta sexta-feira (26), que seus adversários não apresentaram até agora propostas para a cidade. Ao comentar as críticas feitas pelos seus oponentes durante propaganda de rádio, Haddad disse que eles se portam como críticos: "Comentar governo é fácil. Criticar mais fácil ainda. Apresentar proposta que é difícil", reagiu Haddad. Segundo Haddad, seus adversários estão "há mais de um mês sem ter feito uma única proposta": "Nenhum dos meus adversários até agora se apresentou como candidato [...] pode ser comentarista de governo, mas não candidato, sem apresentar proposta". Haddad evitou comentar a pesquisa Datafolha afirmando ser necessário dar início à campanha: "Vamos começar a campanha antes de comentar os dados. Vamos dar tempo ao tempo", afirmou Haddad, repetindo que, no horário eleitoral, poderá apresentar seu governo. 'VISTORIA TÉCNICA' Um dia antes da inauguração de uma UPA, o prefeito fez uma "vistoria técnica" no novo centro médico, em Itaquera (zona leste), na tarde desta quinta-feira (25). O candidato à reeleição percorreu dependências da unidade e posou para fotos ao lado leitos e equipamentos hospitalares. Questionado pela reportagem, Haddad disse que a visita não era de campanha e que tratava-se de uma vistoria técnica. Agentes públicos não podem participar de inaugurações de obras, de acordo com a legislação eleitoral.