Estudantes entre 13 e 15 anos sofrem mais bullying que os da faixa de 16 e 17 anos

São os meninos de 13 a 15 anos (8,4%) e de 16 e 17 (4,9%) que mais afirmaram se sentir humilhados por provocações de colegas da escola, na maior parte do tempo ou sempre. Ainda no contexto de violência sofrida, 4,7% dos escolares de 13 a 15 anos e 4,5% daqueles entre 16 e 17 anos relataram já ter sido forçados a ter relação sexual. A diferenciação entre os sexos é maior na faixa dos 13 a 15 anos, sendo 5,2% o percentual para o sexo masculino e 4,3% o percentual para o sexo feminino.

Os indicadores mostram que 14,7% dos escolares de 13 a 15 anos foram agredidos fisicamente por algum adulto da família nos 30 dias anteriores à pesquisa. 17,3% responderam que sofreram agressão física ao menos uma vez nos 12 meses anteriores à pesquisa, sendo 18,5% dos escolares masculinos e 16,0% dos escolares femininos da faixa de 13 a 15 anos. Os que mais se envolveram em alguma briga e/ou luta física nos últimos 12 meses foram os escolares entre 13 e 15 anos (23,3%). Nessa faixa etária, 30,2% dos escolares do sexo masculino e 16,2% dos escolares do sexo feminino.

Os estudantes de 13 a 15 anos foram os que expressaram maior percepção de insegurança. Nessa faixa etária, o percentual de absenteísmo por insegurança no trajeto casa-escola-casa foi de 13,5%. Para aqueles na faixa de 16 a 17 anos, o percentual foi de 12,4%. O percentual de absenteísmo por insegurança na escola foi de 11,4% para os estudantes entre 13 e 15 anos e de 8,1% para os estudantes entre 16 e 17 anos.



Em 2015, 29,8% dos estudantes de 13 a 15 anos e 33,7 % dos alunos de 16 a 17 anos tinham dirigido veículo motorizado nos últimos 30 dias. Verificou-se que 40,5% dos meninos e 18,8% das meninas entre 13 e 15 anos tinham conduzido veículo automotor, enquanto entre os de 16 a 17, o percentual de meninos foi de 49,0%, contra 18,8% das meninas.

O percentual de escolares que andaram em veículo motorizado cujo condutor havia ingerido bebida alcoólica foi de 25,4% para os estudantes de ambas as faixas etárias. Os meninos foram os que mais reportaram essa situação, sendo 27,0% para o grupo entre 13 e 15 anos e 26,5% para o grupo entre 16 e 17 anos.



30,2% das meninas de 13 a 15 anos tentaram emagrecer em 2015

As maiores proporções de estudantes que tentaram perder peso corporal foram encontradas entre as meninas, atingindo, respectivamente, 30,2% e 32,6% nos grupos de 13 a 15 anos e 16 e 17 anos (contra 21,3% e 17,6% entre os meninos).

Entre os meninos, foram encontrados os maiores percentuais de escolares que tentaram ganhar peso ou massa corporal: 17,9% entre 13 e 15 anos e 22,6% na faixa de 16 e 17 anos, frente a 13,6% e 16,7% para as meninas nas respectivas faixas etárias.



Mais de 70,0% dos adolescentes de 13 a 17 anos sentiam-se satisfeito ou muito satisfeito com o próprio corpo (70,2%), variando o percentual desde 66,6%, no grupo de 16 e 17 anos, até 72,4% nos estudantes de 13 a 15 anos. As proporções eram menores entre as meninas (61,1% e 66,5%, respectivamente) quando comparadas aos meninos (72,3% e 78,1%), em ambas as faixas etárias.

Um em cada quatro adolescentes de 13 a 15 anos tinha excesso de peso em 2015

Cerca de 23,7% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham sobrepeso (15,9%) ou obesidade (7,8%) em 2015, o que correspondia a um total aproximado de 3,1 milhões de jovens. No total da população, 8,3 % dos meninos e 7,3% das meninas foram considerados obesos.



O excesso de peso foi mais frequente para o grupo de escolares com idade entre 13 a 15 anos (25,1%) do que entre aqueles com 16 e 17 anos (21,4%). O excesso de peso ficou mais elevado entre os estudantes de 13 a 17 anos, das escolas privadas (28,4% contra 23,0% nas escolas públicas). O mesmo ocorreu em relação à obesidade, com frequência de 9,3% para adolescentes de escolas privadas e 7,6% de escolas públicas.

