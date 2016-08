Contra crise, São Paulo mira reforços ofensivos

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dentre os vários problemas que atingem o time do São Paulo, o ataque é um dos principais. Com apenas 22 gols, está entre os cinco piores do Campeonato Brasileiro. O meio-campo tem dificuldades na criação, e o elenco é reduzido. Ciente do problema, a diretoria está no mercado à procura de reforços para o setor ofensivo, e trabalha com três nomes que podem ser contratados a curto prazo. O único conhecido é o de Marquinhos, meia-atacante do Internacional. Sem oportunidades com Celso Roth, o jogador está disponível para ser negociado por empréstimo, e o Inter não criará dificuldades para sua liberação. Por enquanto, pessoas ligadas ao clube gaúcho não confirmam contatos, mas a reportagem apurou o interesse são-paulino. Os outros nomes também são para o setor ofensivo e se encaixam em perfil similar ao de Marquinhos: são jogadores que atuam no Brasil e ainda não disputaram sete jogos na Série A. Ao invés de um nome de peso, seriam chegadas para dar profundidade ao elenco e aumentar as opções de Ricardo Gomes. A prioridade do São Paulo, que semanas atrás era um centroavante, passa a ser a chegada de meia ofensivo e de atacantes que atuem pelos lados do gramado –jogadores capazes de ajudar a abrir uma defesa, principal dificuldade que o time vem enfrentando. Marquinhos se encaixa nesse perfil. Definições devem acontecer nos próximos dias. No próximo dia 7 de setembro, o São Paulo terá pela frente clássico contra o Palmeiras, e não contará com Cueva, seu único articulador, convocado para a seleção peruana. O São Paulo volta a campo pelo Brasileiro neste domingo (28), quando recebe o Coritiba, no Morumbi. Com 27 pontos, é o 11º colocado no Brasileiro.