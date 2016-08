Doria promete diminuir em até 20 minutos viagens de ônibus

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato João Doria (PSDB) prometeu reduzir em até 20 minutos o tempo de deslocamento de passageiros de ônibus com a implantação do sistema BRT (transporte rápido de ônibus, na sigla em inglês), se eleito prefeito de São Paulo. O programa, apelidado de Rapidão pelo tucano, seria inicialmente aplicado nos corredores e depois expandido, afirmou Doria, em visita a uma empresa de ônibus na zona norte, nesta sexta-feira (29). Além de usar ônibus biarticulados e reduzir a distância entre veículos, o sistema prevê a compra de passagens na calçada para acelerar o embarque. Doria disse que isso não implicará em aumento de custos aos passageiros. Ele disse que, caso necessário, aumentará os subsídios para não elevar a tarifa. "Não faz sentido penalizar a população", afirmou. O Rapidão também prevê a concessão à iniciativa privada de um sistema de aplicativo para celular que informe o usuário sobre linhas, velocidades e horários. DATAFOLHA Ao comentar pesquisa Datafolha desta sexta, que mostrou Doria com os mesmos 5% de intenção de votos aferidos em julho, o candidato afirmou que sua expectativa é se tornar conhecido e crescer nas pesquisas com o horário eleitoral gratuito, que começou hoje. O tucano disse que Celso Russomanno (PRB) se beneficiou da polêmica em torno de sua candidatura, que estava em questionamento até o inicio do mês, quando o Supremo Tribunal Federal o absolveu. "Ajudou. Ele ganhou visibilidade na mídia, poderia ter passado como vítima", afirmou Doria.