Maria Bethânia manda beijinho no ombro na Bienal do Livro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Bethânia foi a grande atração da cerimônia de abertura da 24ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo nesta sexta (26). Na ocasião, acompanhada de dois músicos -o violonista Paulo Dáfilin e o percussionista Carlos Cesar- no Pavilhão do Anhembi, a cantora divertiu o público com um beijinho no ombro ao evidenciar que, mesmo tendo estudado em escola pública, estava abrindo um evento de "ilustrados". Entre canções como "Marinheiro Só" e "Romaria", ela declamou trechos de obras de Mia Couto e de Guimarães Rosa. Ao final, a cantora disparou: "Maricotinha, vinda de escola pública, abrindo a Bienal do Livro. Isso não é lindo?". Sob o tema "Histórias em Todos os Sentidos", o evento terá seções para crianças, gastronomia e debates culturais. O público pode entrar em contato com autores como Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, e youtubers celebrados. Durante dez dias de programação, estarão reunidos escritores cujos títulos figuram entre os mais vendidos em listas nacionais e estrangeiras, além de estandes de editoras, caso de Cia. das Letras, Rocco e Moderna. BIENAL DO LIVRO QUANDO de 26/8 a 4/9 ONDE Pavilhão do Anhembi, r. Prof. Milton Rodrigues, 13, tel. (11) 2226-0400 QUANTO R$ 20 (segunda a quinta) e R$ 25 (sexta a domingo) PROGRAMAÇÃO horários e mais detalhes em bienaldolivrosp.com.