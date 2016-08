Primeiro Power Ranger Brasileiro vem para Curitiba

(foto: Divulgação)

A série Power Rangers fez 23 anos e continua conquistando cada vez mais fãs. Criada em 1993 pela Saban Entertainment nos Estados Unidos, a série foi baseada nas antigas séries de tokusatsu japonesas e adaptada ao público americano. A série já conta com 21 temporadas, 4 filmes, 15 jogos de vídeo games e várias HQs. Dentro destas 21 temporadas, Glenn Mcmillan é o primeiro brasileiro a interpretar um Ranger. Glenn interpretou Dustin, o Ranger Amarelo, em Power Rangers: Tempestade Ninja.

O ator, que estará no evento “Shinobi Spirit Convida”, no dia 27 de agosto em Curitiba, nasceu em São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo. Filho de mãe brasileira e pai australiano, Glenn mudou-se para a Austrália aos três anos de idade, e por lá iniciou a carreira de ator, aos 11. Inicialmente fez sua primeira apresentação no teatro, mas acabou indo para a televisão e para o cinema australiano, assumindo papeis desde os 13. Mas foi aos 17 anos que conseguiu a grande audição para entrar em Power Rangers, onde conseguiu o papel do Power Ranger Amarelo Dustin.



Ele estará dia 27 de Agosto na Loja da Positivo no Shopping Palladium para conversar com os fãs sobre toda a sua experiência na série. Após o bate-papo, será realizado o meeting (foto e autógrafos), que pode ser adquirido antecipadamente no site do Ticket Brasil.

Serviço



Evento: Shinobi Convida – Glenn Mcmillan

Data: 27 de Agosto (Sábado)

Horário: 13:30h

Local: Loja Positivo – Shopping Palladium

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 4121 - Portão, Curitiba - PR

Adquira seu Meeting aqui: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4399-shinobispirit-curitiba-pr/

Site: http://www.sscwb.com.br