Kings of Leon anuncia lançamento de novo disco

A banda de rock Kings of Leon anunciou oficialmente o lançamento do aguardado sétimo álbum, "Walls", que será lançado em 14 de outubro. O grupo, vencedor de três prêmios Grammy e diversos discos de platina, decidiu voltar para os estúdios, em Los Angeles, e gravar com o famoso produtor Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine).

O álbum, que sairá três anos após a última indicação ao Grammy pelo álbum "Mechanical Bull", teve uma série de teasers enigmáticos nas redes sociais nos últimos dias, que deixaram os fãs em frenesi. Em um teaser da banda, o vocalista Caleb Followill compartilha um pouco do que está por vir e dá um misterioso anúncio do álbum com uma voz dizendo “…the walls come down” (as paredes desabam). O disco irá abordar histórias pessoais dos integrantes da banda, que, segundo a revista musical britânica Q Magazine, é “de arrepiar” e “a espera pelo disco vale a pena”.

WALLS – Tracklist

1. Waste A Moment

2. Reverend

3. Around The World

4. Find Me

5. Over

6. Muchacho

7. Conversation Piece

8. Eyes On You

9. Wild

10. Walls

Sobre Kings of Leon

Desde o lançamento do seu primeiro disco, em 2003, Kings of Leon [Caleb (guitarra/vocais), Nathan (baterista), Jared (baixo) e Matthew Followill (guitarra)] lançou seis álbuns (Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010) e Mechanical Bull (2013)), somados venderam mais de 18 milhões de cópias e mais de 24 milhões de singles pelo mundo. A banda, que tem diversos discos de platina, teve cinco singles no chart da Billboard Hot 100, todos os seis discos de estúdio entraram na Billboard’s Top 200 list e dois singles atingiram #1 na categoria Modern Rock das rádios. Além disso, o grupo teve sete indicações ao Grammy e ganharam três, além de três NME Awards, dois Brit Awards e um Juno Award. Já fizeram turnê pelo mundo inteiro, tocando na maioria dos grandes eventos, como Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits e Glastonbury. Kings of Leon irá lançar seu sétimo álbum WALLS em outubro.