Tiago Iorc lança versão inusitada de “Bang”, de Anitta

(foto: Divulgação)

O sucesso “Bang”, da cantora Anitta, ganhou uma versão inusitada na voz de Tiago Iorc, que acaba de lançar um clipe da música, com direção do próprio cantor em parceria com Rafael Kent. “Quando participei do programa Música Boa ao Vivo, me convidaram pra fazer uma versão inesperada de alguma música. Como a Anitta é quem apresenta o programa, pensei logo em cantar Bang. O público gostou e então comecei a tocar essa música nos meus shows”, disse Iorc.

Toda a irreverência que a cantora demonstrou no clipe do megahit é desconstruída na versão de Iorc, que apresentou um clima mais sensual e intimista para a composição e para as cenas. Iorc e a atriz contracenam usando apenas tinta pelo corpo e iluminados por luz negra. As imagens foram realizadas em Vitória (ES) no estúdio do artista Hid Saib, reconhecido por trabalhos com luz negra e pintura neon. Assista ao vídeo: https://youtu.be/yhKfED602xk.

O sucesso na internet reflete o bom momento da carreira do cantor. Nos próximos meses ele dá continuidade a sua turnê “Troco Likes ao Vivo” e lança um filme nos cinemas com um registro de sua passagem por Belém (PA). Iorc vem fazendo uma média de 20 shows por mês.