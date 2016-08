Compromisso entre Estado e indústrias amplia logística reversa

(foto: SEMA)

Mais um setor da indústria se comprometeu nesta quinta-feira (25) a destinar corretamente os resíduos sólidos gerados no Paraná. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos assinou um termo de compromisso para a implantação do plano de logística reversa das empresas que utilizam materiais como peças de ônibus e fibras de vidro, chamados de materiais compósitos.



O plano, entregue ao secretário Antonio Carlos Bonetti, contém todas as indicações do que as empresas de materiais compósitos devem fazer para viabilizar na prática a logística reversa - conforme prevê a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Estadual 17.211/2012. “Esse é mais um exemplo do comprometimento do Estado com a sustentabilidade. Agregar valor ao que antes era considerado lixo e hoje pode voltar à cadeia produtiva de uma forma organizada. Tudo isso significa um enorme ganho para o setor industrial e para o meio ambiente”, afirma Bonetti.



Representantes da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos (Almaco) estimam que, neste primeiro ano de implementação, o programa de Logística Reversa retire do meio ambiente cerca de cinco toneladas de material compósito. “O modelo de programa elaborado junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente está sendo fundamental para a melhoria dos nossos trabalhos. Tenho certeza que este tipo de iniciativa é um caminho sem volta e que nosso setor será exemplo mundial”, disse Gilmar Lima, presidente da Associação.



LOGÍSTICA REVERSA – A logística reversa é o processo de retorno de produtos, embalagens ou materiais para os locais de origem, ou seja, em que foram fabricados. Ela responsabiliza fabricantes e importadores pela destinação adequada dos resíduos gerados pelos seus produtos – incluindo a coleta, reciclagem e reaproveitamento dos materiais.



Os setores apresentaram à Secretaria planos indicando as ações práticas de logística reversa, conforme prevê a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Estadual 12.305/2010. “O Paraná é o único Estado que tem uma lei nesse sentido e que vem avançando no diálogo com os setores para colocar em prática ações que resultem em benefícios para a sociedade e para o meio ambiente”, destacou o coordenador de Resíduos Sólidos da secretaria, Vinício Bruni.



No Paraná, cerca de 20 setores já assinaram o termo de compromisso da Logística Reversa. Para as indústrias, o grande desafio é garantir que o produto pós-consumo seja reutilizado, diminuindo custos e impactos ambientais, como contaminação do solo, e aumento da vida útil dos aterros sanitários.