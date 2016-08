Na estreia na TV em Ribeirão, candidatos reclamam de tempo curto no programa eleitoral

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Na estreia do horário eleitoral gratuito em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), dois dos sete candidatos à prefeitura se queixaram do curto tempo do programa. Ricardo Silva (PDT), líder da corrida eleitoral, foi um deles. Ao fim de sua fala, "redirecionou" os eleitores para conhecer mais propostas nas suas páginas em redes sociais, já que "o tempo é curto". Sua coligação tem o maior tempo, com três minutos e quatro segundos. João Gandini (PSB), com 43 segundos, também reclamou do tempo e alegou que isso ocorreu por ter uma chapa pura, "sem conchavos". Silva lidera a disputa com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (23). Duarte Nogueira (PSDB), apoiado pelo governador tucano Geraldo Alckmin e que vinculou obras e programas do governo do Estado na cidade à sua candidatura, é o segundo, com 19%. Gandini figura com 6%, seguido por Doutor Hermenegildo (PSOL), com 2%, Professor Edmur (PV), 2%, e Alexandre Sousa (PT do B), Fábio Zan (Rede), Rodrigo Camargo (PTB) e Wagner Rodrigues (PC do B), todos com 1%. A pesquisa, contratada pela EPTV, afiliada Globo, ouviu 602 eleitores, foi realizada entre os dias 19 e 21 deste mês, tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada no TRE sob o número 05432/2016. O primeiro programa também contou com uma "ausência". O candidato Rodrigo Camargo (PTB) não citou em seu programa a prefeita Dárcy Vera (PSD), que o apoia e tem 80% de rejeição à sua administração, conforme a mesma pesquisa eleitoral. Em geral, todos os candidatos se apresentaram e fizeram rápidas propostas, como melhorar a saúde e resolver problemas "urgentes", como mato alto, buracos em ruas e iluminação pública.