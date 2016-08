Como votar na urna eletrônica nas eleições 2016

Nas Eleições Municipais 2016 serão eleitos os prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios brasileiros, através da urna eletrônica. O primeiro cargo que aparecerá na urna será o de vereador e logo depois o de prefeito. Ao finalizar o voto a urna emitirá um breve sinal sonoro e a mensagem “FIM”, para indicar que os votos foram computados.

O voto para vereador pode ser feito de duas formas: diretamente no candidato, ou no partido de sua preferência, o chamado “voto de legenda”. Para votar no vereador escolhido é preciso digitar os cinco dígitos que compõem o número do candidato. Quando finalizar, aparecerá a foto, o nome e o partido do candidato, se estiver correto, basta apertar na tecla verde que diz “Confirma”.



Já para votar no partido, o eleitor deve digitar apenas os dois primeiros dígitos do número do candidato, que representa o número da legenda, e quando aparecer o nome do partido escolhido, é só apertar a tecla verde “Confirma”. Caso tenha errado algum número, é só apertar a tecla laranja “Corrige”, digitar novamente o número do candidato ou do partido e clicar na tecla “Confirma”.

Para votar no prefeito de sua preferência basta inserir os dois dígitos que compõem o número do candidato, logo em seguida a tela mostrará a foto, o nome e o número do prefeito, além da foto e do nome do seu respectivo vice-prefeito. Se as informações estiverem corretas, basta clicar na tecla “Confirma”.

Como votar nulo e em branco

Para votar nulo para vereador é necessário digitar um número de candidato inexistente, como por exemplo “00000”, e apertar a tecla verde “Confirma”. Se o eleitor também quiser votar nulo para prefeito, deve digitar “00” e logo depois na tecla “Confirma”.

Veja as consequências do voto nulo.

Quem quiser votar em branco para vereador deve apertar na tecla branca que diz “Branco” e logo depois na tecla “Confirma”. Se o eleitora decidir votar em branco também para prefeito, basta clicar novamente na tecla “Branco” e depois na tecla “Confirma”.

Vale lembrar que o voto em branco e o nulo não são considerados votos válidos, isto é, eles não entram para o cálculo do resultado das eleições. Eles indicam que o eleitor preferiu não votar em nenhum dos candidatos disponíveis e servem apenas para fins estatísticos.

É possível simular o voto em uma urna eletrônica virtual no site do Tribunal Superior Eleitoral. Na parte superior da urna terá uma lista com os candidatos fictícios de cinco partidos diferentes, também fictícios. Para ver todos candidatos basta clicar na seta do lado direito da lista. Para votar é necessário clicar nos números dos candidatos com o mouse e depois na tecla “Confirma”.